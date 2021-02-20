Братислава, , 16:48 — REGNUM Биатлонистка Анастасия Егорова (Россия) выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на IV этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На II месте — Марте Крокстад (Норвегия), на III — Каролина Эрдаль (Норвегия).

Ранее сообщалось, что 5 тестов на наличие коронавирусной инфекции, проведенные на ЧМ по биатлону в Поклюке (Словения), дали положительную реакцию.

Среди заразившихся нет спортсменов, а все сдавшие положительные тесты — представители СМИ.

Турнир завершится 21 февраля.