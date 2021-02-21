Москва, , 03:11 — REGNUM Уязвимость торговли через интернет для мошенников стала проблемой, которую необходимо решать «уже вчера». Как оценивают эксперты вред, который способны причинить электронные воры и как с ними борются, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Галина Смирнова.

Цифровые данные Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению президента группы компаний InfoWath Натальи Касперской, использование персональных данных мошенниками может обернуться настоящим бедствием. Персональные данные могут накапливаться при сборе вполне законными путями, а их передача незаконным путем становится печальной, но весьма распространенной практикой.

Мало того, сбор и операции с персональными данными, которые осуществляют по отношению к российским пользователям зарубежные компании, зачастую вообще не соответствуют российскому законодательству, а привлечь таких нарушителей к ответственности очень тяжело. Касперская считает, что выход в принятии некоего «цифрового кодекса», который будет регулировать потоки личной информации и защищать частную жизнь. Причем кодекс этот должен учесть и такие данные, которые сейчас оказываются совершенно не защищены. Читайте статью Галины Смирновой «Цифровая «Фукусима»: «Авито» или Boxberry тряхнули кошельком клиента?».