Москва, 21 февраля, 2021, 03:11 — ИА Регнум. Уязвимость торговли через интернет для мошенников стала проблемой, которую необходимо решать «уже вчера». Как оценивают эксперты вред, который способны причинить электронные воры, и как с ними борются, рассказывает обозреватель ИА REGNUMГалина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цифровые данные

По мнению президента группы компаний InfoWath Натальи Касперской, использование персональных данных мошенниками может обернуться настоящим бедствием. Персональные данные могут накапливаться при сборе вполне законными путями, а их передача незаконным путем становится печальной, но весьма распространенной практикой.

Мало того, сбор и операции с персональными данными, которые осуществляют по отношению к российским пользователям зарубежные компании, зачастую вообще не соответствуют российскому законодательству, а привлечь таких нарушителей к ответственности очень тяжело. Касперская считает, что выход в принятии некоего «цифрового кодекса», который будет регулировать потоки личной информации и защищать частную жизнь. Причем кодекс этот должен учесть и такие данные, которые сейчас оказываются совершенно не защищены. Читайте статью Галины Смирновой «Цифровая «Фукусима»: «Авито» или Boxberry тряхнули кошельком клиента?».