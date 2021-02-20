Рыбинск, Ярославская область, 20 февраля, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Два жителя Рыбинска Ярославской области признаны виновными в незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

Молоток судьи

Два рыбинца 32 и 50 лет незаконно изготовили 7 единиц оружия и более 200 единиц патронов.

«В суде установлено, что с сентября 2019 года по апрель 2020 года 50-летний местный житель, обладая профессиональными навыками токаря, имея техническое образование и возможность использовать по месту работы необходимое токарное оборудование и инструменты, изготавливал огнестрельное оружие и патроны к нему. Кроме того, он незаконно хранил дома порох. Его подельник искал покупателей и предоставлял напарнику необходимые для изготовления оружия и патронов комплектующие детали», — рассказали в Генеральной прокуратуре РФ.

Оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества изъяты при задержании. Рыбинский городской суд признал обоих виновными в совершении инкриминируемых преступлений и приговорил к 4 годам и 4 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также подсудимые должны выплатить штрафы в сумме 150 и 120 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.