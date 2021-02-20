Ереван, 21 февраля, 2021, 02:44 — ИА Регнум. Возвращение в армянскую политику Роберта Кочаряна способно проявить новые или подзабытые на данный момент черты политического лидера, которые помогут собрать не смирившихся с поражением. Кто такой Роберт Кочарян и как он может показать себя в борьбе за политическое будущее Армении, рассказывает автор ИА REGNUMАвигдор Эскин.

Иван Шилов ИА REGNUM Роберт Кочарян

В свою бытность лидером Армении в 1998—2008 годах Кочарян одновременно поспособствовал сближению Армении с Россией и распространению армянского национализма не самого высокого пошиба. Последнее обстоятельство, а именно национальное хвастовство без особых на него прав и причин, могло сыграть существенную роль в поражении Армении в последней войне.

Впрочем, прямой вины Кочаряна за это поражение нет. Только вот его последние выступления не только становятся демонстрацией его политической силы, но несут в себе немало оснований для критики. За что же могут упрекнуть возвратившегося Роберта Кочаряна?

Читайте статью Авигдора Эскина «Двухъярусный Кочарян вернулся».