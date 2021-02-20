Брюссель, 21 февраля, 2021, 01:24 — ИА Регнум. Неудачный визит евросоюзовского дипломата Жозепа Борреля в Москву стал таким провальным по нескольким причинам. Как обстоятельства, даже не связанные с поездкой Борреля напрямую, поставили его в ужасно неудобное положение, рассказывает директор Института РУССТРАТ, автор ИА REGNUM Елена Панина.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Приключения известного российского блогера Алексея Навального и вся шумиха, с ними связанная, выглядели так, как будто назло Боррелю были устроены, чтобы помешать его визиту. Хотя Навальный произошел «спонтанно», а визит Борреля был запланирован заранее, но кто бы помешал кукловодам, заславшим Навального, использовать резонанс от нескольких событий, слепив из них информационный ком?

Теперь вот и Боррель стал жертвой, только вот жертвой чего? Не случайного стечения обстоятельств, а того, что американская попытка «наезда» на Россию по поводу Навального так грубо переехала миролюбивые цели боррелевского визита. Читайте статью Елены Паниной «Почему миссия Борреля в России оказалась провальной».