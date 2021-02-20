Тегеран, 20 февраля 2021, 16:43 — REGNUM Разбирательство дела о катастрофе украинского Boeing 737 под Тегераном завершено военной прокуратурой Ирана, заявил 20 февраля глава Судебно-юридической организации иранских ВС Шокролла Бахрами, сообщает ISNA.
По словам Бахрами, следующим этапом станет суд, который будет проходить «в присутствии подсудимых и их родственников».
Напомним, катастрофа рейса PS752 из Тегерана в Киев, в результате которой погибли все находившиеся на борту 176 человек, произошла 8 января 2020 года. Украинский самолёт был случайно сбит иранскими военными.
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