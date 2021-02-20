Калуга, , 16:46 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 125 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 20 февраля. Днём ранее, 19 февраля, в регионе был зарегистрирован 131 случай.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 тыс. 867 человек, 2064 человека находится на лечении, 26 тыс. 556 человек выздоровели, 247 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (381), в Обнинске (192), Боровском (111) и Малоярославецком (107) районах.

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