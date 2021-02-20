Заволжск, Ивановская область, , 16:41 — REGNUM Четыре объекта размещения химических отходов, расположенных на территории Заволжска Ивановской области, будут ликвидированы поэтапно в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области 20 февраля.

Объекты включены в государственный реестр. На проведение работ по их ликвидации в 2021 году выделено 168,2 млн рублей, из которых субсидия федерального бюджета составляет 166,5 млн рублей.

В реестр подлежащих ликвидации объектов, уточнили в департаменте природных ресурсов и экологии Ивановской области, включены шламонакопитель, навал химических отходов, котлован, три емкости-хранилища. Работы по ликвидации должны быть завершены к ноябрю 2024 года. На данный момент началась подготовка к конкурсным процедурам по определению подрядчика.