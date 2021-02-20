Абу-Даби, , 16:39 — REGNUM Колумбийский полузащитник футбольного клуба «Зенита» (Санкт-Петербург) Вильмар Барриос сдал положительный тест на коронавирус, сейчас он ждет повторного результатет анализа, чувствует себя хорошо. Об этом 20 февраля сообщается в Telegram-канале клуба.

«Барриос, согласно медрегламенту клуба, находится на вынужденном карантине после сдачи положительного теста на коронавирус в Дубае, — отмечается в сообщении. — Тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент полузащитник ждет результатов повторного анализа».

«Зенит» провел два тренировочных сбора в Дубае (ОАЭ) во время паузы в ЧР.

Барриос в этом сезоне провел в клубе 23 матча.