Екатеринбург, , 16:42 — REGNUM Информация о том, что в исправительной колонии № 10 (Екатеринбург) якобы сжигают кошек в печах, является недостоверной, заявили журналистам в пресс-службе свердловского главка ФСИН.

Ранее в местных СМИ сообщили, что в ИК-10 якобы решили массово истребить кошек, чтобы уменьшить популяцию домашних животных. Это не так, уточнили в управлении.

«Сотрудники ГУФСИН, осужденные любят домашних животных, заботятся о них, ветеринарные специалисты лечат их, когда это требуется», — цитирует «КП-Екатеринбург» пресс-службу главка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области разрешили проводить заключённым свидания со своими родственниками.

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