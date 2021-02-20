Любляна, , 16:33 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал женскую сборную РФ по биатлону за 11 место в эстафете на ЧМ в Поклюке (Словения). Об этом 20 февраля сообщает «Чемпионат».

"Просто катастрофа. Я не понимаю, как такое возможно. Менять тренеров по ходу сезона, конечно, негоже, — отметил Васильев. — Но я с первого дня скептически относился к назначению Шашилова и Каминского. Как можно так растренировать команду?»

Он также не понимает, «по какому принципу тренерский штаб определял составы на разные гонки».

Как сообщало ИА REGNUM, российская команда в составе Татьяны Акимовой, Евгении Павловой, Ульяны Кайшевой, Светланы Мироновой — заняла 11 место, повторив свой худший результат на ЧМ в истории.