Домодедово, Московская область, , 16:34 — REGNUM К 2022 году в подмосковном Домодедово планируют построить новую поликлинику. Об этом 20 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

На данный момент определен участок под строительство медицинского учреждения. Объект здравоохранения будет рассчитан на 400 посещений в смену. Возвести его планируют в микрорайоне Южный городского округа Домодедово. В поликлинике будет работать дневной стационар, а также проводиться прием узких специалистов и специалистов первичного звена.

«Земельный участок сформирован. Оформлен договор безвозмездного пользования земельным участком под размещение объекта», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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