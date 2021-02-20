Волгоград, , 16:35 — REGNUM Виновным в убийстве 16-летнего подростка признан 21-летний безработный житель Волгограда. Он в уличной драке ножом ударил молодого парня, который позже скончался в больнице, сообщили ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе регионального Следственного комитета.

29 января 2020 года на улице Новодвинской проходивший мимо подросток случайно задел плечом обвиняемого. Между ними вспыхнул конфликт, переросший в драку, в ходе которой злоумышленник достал нож и ударил в шею подростка. Парня в бессознательном состоянии доставили в больницу, но он скончался, несмотря на усилия медков.

Приговором суда виновному назначено девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.