Уфа, 20 февраля 2021, 16:36 — REGNUM Фонд защиты прав дольщиков обратился в МВД РФ по Башкирии с заявлением, в котором попросил дать уголовно-процессуальную оценку действиям женщины и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нее по признакам мошенничества. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Фонда защиты граждан-участников долевого строительства.
Сообщается, что летом прошлого года Наблюдательный совет Фонда принял решение о выплате денежной компенсации лицам, которые купили квартиры в строящемся доме в с. Иглино Иглинского района Башкирии.
По версии сотрудников фонда, в ноябре 2015 года женщина заключила договор долевого участия в строительстве квартиры в этом доме с ООО «Стройиндустрия». Сотрудники фонда считают, что при этом женщина денежные средства фирме фактически не передавала, в результате ей был выдан подложный приходный кассовый ордер.
Отмечается, что на данный момент руководитель ООО «Стройиндустрия», а также представитель администрации осуждены в Башкирии.
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