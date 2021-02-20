Уфа, , 16:36 — REGNUM Фонд защиты прав дольщиков обратился в МВД РФ по Башкирии с заявлением, в котором попросил дать уголовно-процессуальную оценку действиям женщины и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нее по признакам мошенничества. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба Фонда защиты граждан-участников долевого строительства.

Сообщается, что летом прошлого года Наблюдательный совет Фонда принял решение о выплате денежной компенсации лицам, которые купили квартиры в строящемся доме в с. Иглино Иглинского района Башкирии.

«Подразделением «Экономическая безопасность» Фонда установлено, что конкурсный управляющий застройщика-банкрота ООО «Стройиндустрия» включил в РТУС требования гражданки, которая прав на получение денежной компенсации от Фонда не имеет», — сообщает пресс-служба ведомства.

По версии сотрудников фонда, в ноябре 2015 года женщина заключила договор долевого участия в строительстве квартиры в этом доме с ООО «Стройиндустрия». Сотрудники фонда считают, что при этом женщина денежные средства фирме фактически не передавала, в результате ей был выдан подложный приходный кассовый ордер.

«Как было установлено специалистами Фонда, данная квартира являлась взяткой сотруднику администрации одного из районов Республики Башкортостан за незаконную выдачу разрешения на строительство», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что на данный момент руководитель ООО «Стройиндустрия», а также представитель администрации осуждены в Башкирии.

«В этой связи Фонд обратился в Министерство внутренних дел Российской Федерации по Республике Башкортостан с заявлением о даче уголовно-правовой оценки вышеизложенным обстоятельствам и решении вопроса о возбуждении в отношении «дольщика» и конкурсного управляющего застройщика уголовного дела по факту мошеннических действий», — сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте ранее в этом сюжете: Юрист оценил предложения банков о платежах по исполнительным листам