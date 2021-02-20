Москва, , 16:26 — REGNUM Введение в России семейной льготной ипотеки на частные дома станет стимулом к развитию индивидуального жилищного строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявила завкафедрой менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий, института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина, комментируя соответствующую инициативу Минфина РФ.

«Объём выданных кредитов по программе семейной ипотеки весьма невелик: 5% от общего объема ипотечного кредитования. Вообще строительство индивидуальных домов в нашей стране не получило того развития и поддержки, которые имеет строительство городских многоэтажек. Между тем семьи с детьми хотят жить в частных домах с садами и огородами, на природе, без тех ограничений, которые накладывает городская квартира», — сказала Иванкина.

По ее мнению, введение семейной льготной ипотеки послужит стимулом к развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что потребует создания серьезных строительных организаций по ИЖС, даст толчок развитию отраслей производства стройматериалов.

«В США и других странах ипотекой охвачены все направления жилищного строительства; развиты отрасли частного домостроения, — добавила Иванкина. — Внимание к этому направлению в нашей стране очень своевременно. Необходимо развивать инфраструктуру, обеспечивающую комфортное проживание в загородном доме. Прежде всего дорожную, инженерную и социальную инфраструктуры, в том числе высокоскоростной интернет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России кредитование земли и частного жилищного строительства до сих пор не развито так, как за рубежом, в связи с более жесткими требованиями.

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