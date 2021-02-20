Иваново, , 16:25 — REGNUM Межрегиональный канал поставки наркотических средств в особо крупном размере перекрыли сотрудники УФСБ России по Ивановской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля в пресс-службе ведомства.

По подозрению в причастности к организации канала задержан житель Московской области, 1990 года рождения. По данным следствия, задержанный. Который занимался интернет-продажей наркотиков, приобрел в Ивановской области крупную партию синтетического наркотического средства. После изъятия наркотиков из тайника наркодилер был задержан сотрудниками УФСБ. Общий вес изъятых наркотических средств составил более пяти килограммов. Запрещенные вещества планировалось сбыть на территории субъектов Центрального федерального округа бесконтактным способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств…», фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.