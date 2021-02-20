Бишкек, , 16:23 — REGNUM Подготовленный министерством здравоохранения и соцразвития Киргизии план по подготовке к третьей волне COVID-19 не отражает реальных потребностей на местах. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на заседании республиканского штаба по борьбе с коронавирусом.

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По его словам, необходимо кардинально переработать этот план так, чтобы больницы могли в течение пары дней организовать дополнительные койки для госпитализации коронавирусных пациентов, обеспечить готовность систем подачи жидкого кислорода и привлечь дополнительных медиков.

«Минздрав должен в недельный срок доработать с поставщиками фармацевтической продукции план бесперебойных поставок лекарств и средств индивидуальной защиты согласно четвертому клиническому руководству по диагностике и лечению коронавирусной инфекции», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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