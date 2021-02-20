Красногорск, , 16:24 — REGNUM К 2022 году надои молока в Подмосковье планируется увеличить до показателя в 800 тыс. тонн в год. Об этом 20 февраля сообщается на сайте правительства Московской области.

Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский, добиться этого планируется как за счет увеличения числа хозяйства, так и за счет увеличения продуктивности коров в уже действующих сельхозпредприятиях

«Рассчитываем, что к 2022 году увеличим надои в Московской области. Сейчас это порядка 715 тысяч тонн в год, к 2022 году, надеемся, будет 800 тысяч тонн. Таким образом мы сможем увеличить производство молока в регионе на более 12% и удовлетворить сырьевые потребности сырного кластера», — сказал Воскресенский.

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