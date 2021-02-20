Ярославль, , 16:22 — REGNUM В ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) подтвердили задержание генерального директора компании Надежды Пинигиной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ПАО.

Надежда Пинигина ТГК-2

В «ТГК-2» сообщили, что не располагают данными, какая именно силовая структура задержала гендиректора.

«ПАО «ТГК-2» подтверждает факт задержания генерального директора. В настоящее время в компании отсутствует информация кем и на каких основаниях задержана Надежда Ивановна. Компания надеется на то, что в ближайшее время ситуация прояснится и будет получена исчерпывающая информация», — отметили в пресс-службе ПАО «ТГК-2».

На деятельности самой компании задержание генерального директора не должно сказаться.

«Несмотря на то, что силовыми ведомствами выбран не самый удачный период для проведения подобных мероприятий — идёт разгар отопительного сезона — компания ПАО «ТГК-2» продолжает работать в штатном режиме и выполнять социально значимые задачи по обеспечению регионов присутствия тепловой и электрической энергией», — заявили в ПАО.

В «ТГК-2» особо подчеркнули, что у ресурсоснабжающей организации нет долгов перед бюджетами всех уровней, особо выделив уровень платежей в бюджет Архангельской области.

«Только за 2020 году взнос ТГК-2 в бюджеты разных уровней составил более 2,9 млрд. рублей, в том числе в федеральный бюджет — 1,4 млрд. рублей, в бюджеты субъектов — 1,5 млрд. рублей. Сумма налогов и сборов, уплаченных в бюджет Архангельской области, составила — более 378 млн. рублей, что составило 24% от общей суммы, перечисленных в бюджеты субъектов российской Федерации налогов и сборов в 2020 году. На текущую дату, 20.02.2021 г. , у Общества отсутствует задолженность перед бюджетами всех уровней по уплате налогов и сборов», — отметили в «ТГК-2».

Как ранее сообщало ИА Регнум Надежда Пинигина была задержана в Москве. По версии информагентств она может подозреваться в злоупотреблении полномочиями и неуплате налогов. По некоторым данным генерального директора «ТГК-2» могут этапировать в Архангельск.

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