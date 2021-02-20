Нижний Новгород, , 16:21 — REGNUM Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего директора «Центра обеспечения градостроительной деятельности», который подозревается нанесении бюджету многомиллионного ущерба. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области.

Против экс-руководителя муниципального предприятия возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, в 2013 году подозреваемый заключил сделку об обмене комплекса зданий Правдинского техникума целлюлозно-бумажной промышленности в Балахне на земельный участок и здание в том же городе.

При этом он знал, что стоимость комплекса зданий техникума в несколько раз превышала стоимость объектов, полученных в результате обмена.

Также в ведомстве отмечают, что экс-директор МП «ЦентроградНН» вообще не имел законных полномочий на заключение подобных договоров.

В результате его противозаконных действий бюджету Балахнинского муниципального района был нанесен ущерб в размере как минимум 15 млн рублей.