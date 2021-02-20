Любляна, , 16:21 — REGNUM Женская сборная РФ по биатлону повторила антирекорд по результату в эстафетной гонке на чемпионате мира (ЧМ). На турнире в Поклюке команда, в составе которой — Татьяна Акимова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, заняла 11 место. Об этом20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это является повторением худшего результата в истории сборной, который был показан на ЧМ-2016 в Осло.

Напомним, что сборная Норвегии завоевала I место и золото в женской эстафетной гонке на ЧМ в Поклюке. Спортсменки прошли дистанцию за 1 ч 10 мин. 39 сек., допустив 11 промахов.

На II месте — команда Германии (+8,8; 0+5), на III — команда Украины (+9,2; 0+7).

ЧМ по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля.