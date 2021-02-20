Воронеж, , 16:20 — REGNUM В Воронежской области число жителей, получивших прививки от СОVID-19, превысило 72,5 тыс. человек. Об этом сообщили 20 февраля в пресс-службе правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

При этом здравоохранение региона на данный момент готово прививать до 10 тыс. человек в сутки.

«Теперь надеемся, федеральный центр поддержит нас ускорением поставок вакцины в регион. Но уже сейчас статистика позволяет смотреть в ближайшее будущее с осторожным оптимизмом», — сказал губернатор Александр Гусев.

На 20 февраля в Воронежской области подтверждено 65 434 случая заражения коронавирусом, выздоровели 59 185 человек, скончались 2 183.