Тихвин, Ленинградская область, 20 февраля, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовой фуры в Тихвинском районе Ленинградской области. Об этом 20 февраля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Последствия ДТП под Тихвином

По предварительной информации, ДТП произошло 20 февраля в 14:50 мск на 463 км трассы «Вологда-Новая Ладога» в Тихвинском районе Ленобласти. Автомобиль Daewoo Nexia по неустановленной причине совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом Volvo с полуприцепом.

«В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — уточнили в ведомстве.

Региональное Управление Госавтоинспекции призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными, учитывать погодные условия при выборе скорости движения и совершении манёвров.

В Петербурге и Ленобласти прогнозируется сильный снегопад.