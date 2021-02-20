Белгород, , 16:33 — REGNUM Досудебную претензию на более чем 17 млн рублей получил житель хутора Должик Корочанского района Белгородской области от регионального управления экологического и охотничьего надзора. Это размер ущерба за сгоревшие три гектара сухой травы, сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Мужчина в октябре 2020 года сжигал траву на участке возле своего дома. По его словам, когда всё уже практически потухло, дунул ветер, огонь перекинулся на соседний бесхозный участок, а затем дальше. В итоге пожар распространился на три гектара, при этом мужчина сам вызвал службу спасения, принимал активное участие в тушении огня, на помощь пришли соседи и глава администрации Новослободского поселения.

«Потом пожарные приехали, когда трава сгорела. Пожарные тушили уже деревья, которые лежали, дотушивали очаг, чтобы дальше не распространилось всё. Потом приехало МЧС, акт составили о разведении костра, выписали штраф в три тысячи рублей. Мне сказали, что штраф небольшой будет. Мне плохо стало: я получил ожоги небольшие от огня, поднялось давление — вызывал скорую, они делали укол мне», — рассказал мужчина телеграм-каналу «Белгород №1».

Недавно белгородец получил досудебную претензию, в которой управление экоохотнадзора требовало в течение пяти дней добровольно возместить ущерб природному миру в размере 17 млн 155 тысяч 800 рублей. Документ разлетелся по социальным сетям.

«Я был просто шокирован такой суммой. Сумма нереальная, я не знаю, где они такие цены берут. Ребята рассказывали, что как-то луг сгорел — а это гектаров 300 — так там присудили 400 тысяч рублей. Судье расскажу всё, как было. У меня не было злого умысла, я не собирался делать ничего такого. Хотел опалить свой участок. Я ничего не отрицаю, это моя вина. И от штрафа не отказываюсь, но дали бы хотя бы минимальный, который я бы мог со своей зарплаты оплатить», — говорит «злостный поджигатель».

Зарплаты мужчины составляет 13 тысяч рублей. Пользователи предлагают собрать деньги не на оплату штрафа, а на услуги хорошего адвоката.