Белгород, 20 февраля 2021, 16:33 — REGNUM Досудебную претензию на более чем 17 млн рублей получил житель хутора Должик Корочанского района Белгородской области от регионального управления экологического и охотничьего надзора. Это размер ущерба за сгоревшие три гектара сухой травы, сообщает 20 февраля корреспондент ИА REGNUM.
Мужчина в октябре 2020 года сжигал траву на участке возле своего дома. По его словам, когда всё уже практически потухло, дунул ветер, огонь перекинулся на соседний бесхозный участок, а затем дальше. В итоге пожар распространился на три гектара, при этом мужчина сам вызвал службу спасения, принимал активное участие в тушении огня, на помощь пришли соседи и глава администрации Новослободского поселения.
Недавно белгородец получил досудебную претензию, в которой управление экоохотнадзора требовало в течение пяти дней добровольно возместить ущерб природному миру в размере 17 млн 155 тысяч 800 рублей. Документ разлетелся по социальным сетям.
Зарплаты мужчины составляет 13 тысяч рублей. Пользователи предлагают собрать деньги не на оплату штрафа, а на услуги хорошего адвоката.