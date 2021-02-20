Москва, , 16:18 — REGNUM В России кредитование земли и частного жилищного строительства до сих пор не развито так, как за рубежом, в связи с более жесткими требованиями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что Минфин РФ предложил выдавать льготную ипотеку на частные дома.

«В России кредитование земли и частного жилищного строительства до сих пор не развито так, как за рубежом, в связи с более жесткими требованиями по сравнению с привычной ипотекой первичного и вторичного жилья, — сказала Степанова. — Сейчас в России нет эффективно работающего ипотечного продукта на строительство дома на собственном или приобретаемом земельном участке. Ипотечные кредиты на приобретение земельного участка и строительство жилых домов популярны в Европе и США и выдаются гражданам под ставку 1−2%».

Как подчеркнула экономист, земельно-ипотечное кредитование характеризует очень важную черту успешной экономики.

«На основе системы льготного кредитного обеспечения использования земли возможен не только эффективный оборот земель, решение экономических и социальных вопросов регионов, но и исправление перекоса в развитии территорий нашей страны», — считает Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова предупредила, что субсидирование в России ипотеки на строительство частных домов может привести к снижению доступности частной застройки.

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