Синт-Уденроде, , 16:16 — REGNUM В городе Синт-Уденроде (Нидерланды) на одной из птицефабрик выявлен птичий грипп, сообщает голландский минсельхоз.

Специалисты считают, что выявленная инфекция может оказаться высокопатогенной разновидностью вируса птичьего гриппа. Птицы с этой фабрики подлежат уничтожению.

Добавим, что в Синт-Уденроде есть ещё несколько птицефабрик: две находятся на расстоянии километра, ещё семь — в трёх километрах. Кроме того, на расстоянии десяти километров находятся ещё 26 птицефабрик.

На тех птицефабриках, которые находится в километре от места вспышки птичьего гриппа, птица будет уничтожена — это порядка 122 тысяч кур. На более удалённых фермах будет проводиться тестовый контроль ситуации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вирус птичьего гриппа был выявлен 18 февраля на одной из частных ферм в Киевской области.

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