Москва, , 16:13 — REGNUM В Москве подвели первые итоги действия запрета на проезд грузовых автомобилей по Московской кольцевой автодороге (МКАД).

Ограничение действует с 9:00 20 февраля для транспортных средств больше 12 тонн и не имеющих пропуска. Транзитные грузовые потоки переведены на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД).

Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта Москвы, число грузовиков на МКАД сократилось на 15%. Кроме того, по сравнению с 5 февраля (позапрошлая пятница — ещё до снегопадов) длина заторов на кольцевой автодороге снизилась на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, решение перенаправить транзитное движение большегрузного транспорта массой свыше 12 тонн с дорог Подмосковья и МКАД на ЦКАД всего на три дня может нарушить график отгрузок, заявила директор по транспортным операциям FM Logistic Маргарита Табунова.

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