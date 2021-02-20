Нижний Новгород, 20 февраля 2021, 16:11 — REGNUM Нижегородский областной суд отправил под домашний арест бывшего начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Николая Теущакова.

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Недавно уволенного генерал-лейтенанта арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Теущаков регулярно требовал от своих подчиненных отдавать ему часть полученных ими премий.

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