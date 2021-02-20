Бишкек, , 16:11 — REGNUM Министерство экономики и финансов Киргизии вынесло на общественное обсуждение законопроекты о введении запрета на вывоз за рубеж и торговлю бывшими в употреблении автомобильными катализаторами, предназначенными для очистки выхлопных газов.

Также предлагается запретить вывозить из республики шлак, золу и остатки драгоценных металлов, содержащихся в автокатализаторах.

В ведомстве считают, что такие ограничения позволят улучшить катастрофическую экологическую ситуацию в киргизской столице и ее окрестностях.

Читайте также: Бишкек признали городом с самым грязным воздухом в мире

Минэкономики отмечает, что очистка автомобильных выхлопов происходит благодаря химическим реакциям, протекающим в присутствии радия, палладия и платины, микрослой которых нанесен на стенки автокатализаторов.

«Цена на палладий в мире выросла из-за дефицита и предположительно сохранится в ближайшие годы. Увеличение спроса и повышение цены этот благородный металл ведет к росту числа случаев добровольного удаления и кражи катализаторов с автомобилей», — констатируют в ведомстве.

Читайте также: В Киргизии могут ужесточить регистрацию завозимых из-за границы авто