Петрозаводск, , 16:27 — REGNUM Стабильное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией и сокращение количества вновь выявляемых случаев в Республике Карелия позволили региональным властям скорректировать ограничительные меры в сторону смягчения.

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Теперь пенсионерам можно пользоваться общественным транспортом, уменьшены требования и к работодателям, отменено ограничение по количеству участников обрядовых церемоний в сфере ритуальных услуг и многое другое. Об этом 20 февраля сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Согласно новому распоряжению, в республике отменяются ограничения на поездки людей старше 65 лет в общественном транспорте. При этом, поскольку пожилые люди всё равно остаются в группе риска, пока сохраняются ограничения по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.

«Совершать покупки в таких магазинах люди старше 65 по-прежнему могут только с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00. Это касается городов и районных центров республики», — уточнил глава региона.

При этом работающие жители республики старше 65 лет имеют право продлить больничные на срок с 20 февраля по 5 марта.

Кроме того, смягчаются требования и к работодателям: количество сотрудников, которые могут находиться в одном помещении, больше не ограничено, в том числе во время очных планерок и совещаний. При этом работники должны соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

«Ограничения по численности покупателей, которые могут одновременно находиться в магазинах, теперь касаются только торговых точек площадью менее 200 кв. м. В них может находиться не более одного посетителя на 10 кв. м», — указал Парфенчиков.

В парикмахерских и салонах красоты больше не обязательно вести предварительную запись клиентов, а также журналы учета посетителей с указанием личных данных. Это касается и других организаций и предпринимателей, оказывающих услуги.

Также отменено ограничение по количеству участников обрядовых церемоний в сфере ритуальных услуг. А в очной форме теперь можно проводить общие собрания собственников в многоквартирных домах. При проведении театрально-концертных мероприятий вновь разрешается продажа продуктов питания.

«Общее количество участников церемонии бракосочетания в торжественной обстановке увеличено с 20 до 30 человек, включая молодоженов», — уточнил глава республики.

Также торговые центры вновь могут предоставлять посетителям доступ к интернету через Wi-Fi.

«Отмечу, что во всех общественных местах, включая транспорт, а также во время массовых мероприятий, в том числе на улице, масочный режим, а также соблюдение социальной дистанции обязательны», — подытожил Артур Парфенчиков.

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