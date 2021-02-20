Самара, , 16:15 — REGNUM Инфекционный госпиталь на 200 коек, в котором оказывали помощь пациентам с COVID-19, закрыли в Самаре. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что COVID-госпиталь закрыли в терапевтическом корпусе Клиник Самарского государственного медицинского университета (Клиник СамГМУ). Соответствующий приказ был подписан министром здравоохранения России Михаил Мурашко.

Отмечается, что всех пациентов, которые продолжают лечение, перевели в COVID-госпиталь №1. Все помещения этого медучреждения были тщательно обработаны.

«Сейчас мы занимаемся перемещением оборудования на свои штатные места и подготовкой к открытию корпуса. Считаю, что госпиталь отработал эффективно. Особенность в том, что здесь были собраны врачи разных специальностей — кардиологи, пульмонологи, инфекционисты», — передает слова главного врача Клиник СамГМУ Николая Измалкова пресс-служба ведомства.

Сообщается, что специализированную медицинскую помощь в терапевтическом корпусе начнут с 1 марта: здесь в плановом порядке будут принимать специалисты по кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, нефрологии.

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