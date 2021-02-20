Москва, 20 февраля, 2021, 16:06 — ИА Регнум. Законопроект о самоходной технике и транспорте правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

Трактор

Инициатива направлена на повышение уровня правового регулирования отношений по осуществлению регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин.

Устанавливаются обязательные требования для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и граждан, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках осуществления регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники.

Положения законопроекта затрагивают также отношения в сфере безопасности труда трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, порядок и условия допуска работников к эксплуатации такой техники, включая требования к состоянию их здоровья.

Органами гостехнадзора регионов в 2019 году зарегистрировано 2476,9 тыс. самоходных машин (2446,2 тыс. — в 2018 году) и 545,1 тыс. прицепов к ним (541,7 тыс. — в 2018 году), из них 1260,9 тыс. тракторов (1266,4 тыс. — в 2018 году), 463,7 тыс. дорожно-строительных и мелиоративных машин (463,5 тыс. — в 2018 году) и 596,8 тыс. прочих самоходных машин (560,9 тыс. — в 2018 году).