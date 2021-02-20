Обнинск, Калужская область, , 16:41 — REGNUM Более четырех тысяч родителей из 11 средних общеобразовательных учреждениях Обнинска Калужской области принимают участие в проекте «Родительский патруль», чтобы дорога детей в школу была бы безопасной. Об этом 20 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Ежедневно с понедельника по субботу с 7:30 до 8:30 по графику родители дежурят и помогают детям переходить перекрестки, дороги, напоминают правила дорожного движения. Курируют дежурства классные руководители и заместители директора школы по воспитательной работе. Распределение по дням осуществляет родительский комитет. Для работы родителям выдаются светоотражающие жилеты и флажки, памятка «Дежурный Родительский патруль». Графики дежурств составлены до конца учебного года.

Калужский региональный проект «Безопасность дорожного движения» реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель — снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего 11,07 человек на 100 тысяч населения к 2024 году. В рамках проекта проводится пропагандистско-воспитательная работа, в том числе среди несовершеннолетних.

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