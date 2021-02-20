Новосибирск, , 16:02 — REGNUM В Новосибирскую аптечную сеть поступил жизненно необходимый гормон дексаметазон в инъекциях. Однако, его пока нельзя купить.

«В МП «Новосибирская аптечная сеть» поставили 25 тысяч ампул инъекционной формы лекарственного препарата «Дексаметазон» 4 мг/мл по прямому договору поставки с ООО «Вектор-Медика», оформленному по индивидуальной заявке. После проведения предпродажной подготовки лекарственный препарат поступит в филиалы МП «НАС», — об этом «НГС Новостям» сообщили в департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска.

Лекарство поступит в филиалы сети после предпродажной подготовки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минпромторгу проработать с производителем и аптечными сетями вопрос об оперативном перераспределении ампульной формы дексаметазона.

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