Тюмень, , 16:01 — REGNUM В Тюменской области в январе-феврале 2021 года уже выявлено 43 коррупционных преступления. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

При этом 27 — это факты получения и дачи взяток, 10 коммерческих подкупов, пять мошенничеств и одно присвоение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Тюменской области в 2020 году вырос средний размер взятки. Если в 2019 году он составил 75 тыс. рублей, то в этом году — 195 тыс. рублей

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