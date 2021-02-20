Москва, , 15:53 — REGNUM Субсидирование в России ипотеки на строительство частных домов вместо того, чтобы способствовать решению жилищной проблемы, может привести к снижению доступности частной застройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала инициативу Минфина РФ, которая заключается в том, что льготная ипотека может быть расширена на покупку участка под строительство частного дома либо на строительство такого дома на уже имеющейся территории.

«За время изоляции и удаленной работы лояльность граждан к проживанию в собственном доме за городом выросла. С учетом того, что многие предприятия планируют остаться на гибридной форме работы, совмещая удаленную работу с работой в офисе, спрос на частные дома будет расти. Однако вслед за возросшим в 2020 год спросом выросли и цены на загородную недвижимость», — рассказала Степанова.

Однако, по ее мнению, субсидирование ипотеки на строительство частных домов и покупку земельных участков вместо того, чтобы способствовать решению жилищной проблемы, может, наоборот, привести к снижению доступности частной застройки при незапланированном росте цен на землю.

«Такие риски таит в себе реализация данной инициативы для крупных городов. В мегаполисах данная льготная программа только раздует цены на земельные участки и загородную недвижимость, — сказала Степанова. — Предложение распространить льготную программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов разумно лишь для регионов. В данном случае инициатива будет соответствовать цели развития доступного жилья для граждан среднего класса с детьми».

Это, как полагает эксперт, также будет способствовать росту населения и притоку квалифицированной рабочей силы из мегаполисов в регионы.

«Направление бюджетных денег по данной программе в средние и малые города поможет решению проблем нехватки рабочей силы и уровня зарплат в регионах», — подытожила Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, развитие в РФ ипотечных программ в сфере загородного жилищного строительства стало реакцией на системные проблемы, которые сложились на данном рынке.

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