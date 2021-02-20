Раменское, Московская область, , 15:52 — REGNUM В городском округе Раменское Московской области трое школьников доставлены в больницу с алкогольным отравлением. Об этом 20 февраля сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, подростки (двоим 14 лет, одному 13 лет) выпили в школьном туалете самогон, принесённый из дома. Указано, что происшествие случилось во время урока, с которого они вместе отпросились.

Школьники доставлены в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области осуждена мать, спаивавшая свою несовершеннолетнюю дочь в якобы оздоровительных целях.

Читайте ранее в этом сюжете: Тюменка спаивала дочь в оздоровительных целях