Воронеж, , 15:50 — REGNUM Уголовное дело полицией возбуждено по факту поджога автомобиля многодетной семьи в Воронеже. Расследование уголовного дела взяла под контроль прокуратура области, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 20 февраля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Дело возбуждено ОМВД России по Воронежу — по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере»).

Также прокуратура организовала проверку информации Общероссийского народного фронта о поджоге неизвестными автомобиля, а также по фактам о многочисленных нарушениях со стороны управляющих компаний в Воронеже.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка изложенным фактам, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил Усов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 20 февраля во дворе многоквартирной многоэтажки на улице Ломоносова неизвестные подожгли автомобиль, который принадлежит многодетной семье преподавателя Воронежского госуниверситета. Инциденту предшествовал скандал: эта семья инициировала общее собрания для смены управляющей компании после огромных счетов, выставленных жителям за отопление. В самой управляющей компании поспешили заявить, что не имеют отношения к инциденту.

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