Москва, , 15:50 — REGNUM По мере роста деловой активности, выхода из ограничений и активизации основных экономических партнеров России объем трансграничных переводов из РФ будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 февраля заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал новость о том, что, по данным статистики ЦБ РФ, основанной на информации платежных систем, объём денежных переводов из России, осуществляемых физическими лицами, сократился в 2020 году до 7,4 млрд долларов.

«Платежные системы отражают реальное положение дел абсолютно объективно и подтверждают глубину падения экономической активности. В 2020 году из-за пандемии люди были ограничены в перемещениях, а экономическая активность затухала. Это сказалось в том числе на изменении объемов трансграничных переводов», — сказал Твердохлеб.

Он уточнил, что часть переводов, конечно, осуществляется без использования платежных систем. Но доля таких переводов несущественна.

«Объем трансграничных переводов будет пропорционально расти по мере роста деловой активности, выхода из ограничений и активизации основных экономических партнеров. Другое дело, что в течение 2021 года он будет постепенно восстанавливаться, но не достигнет уровня 2018−2019 годов. Возвращение к допандемийному уровню будет возможно примерно через год», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Алексей Зубец заявил, что поток трансграничных переводов из России снизится во второй половине 2021 года.