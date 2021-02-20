Москва, , 15:45 — REGNUM Третья зарегистрированная российская вакцина «КовиВак» отличается от предшествующих аналогов технологией взаимодействия с организмом. Об этом 20 февраля заявил заместитель генерального директора по проектной деятельности и инновациям ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова Константин Чернов на телеканале «Россия 24».

«Если говорить о технологии взаимодействия с организмом, то наша вакцина полностью имитирует процесс заражения за исключением того, что вирус не может реплицироваться, поскольку он неживой», — заявил Чернов.

«Соответственно, сколько мы вируса ввели в человека, столько в организме и будет взаимодействовать с его иммунной системой и вызывать образование антител и иммунного ответа в целом», — указал он.

20 февраля Минздрав РФ зарегистрировал третью российскую вакцину от COVID-19 «КовиВак», созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН. Первые 127 тыс. доз препарата поступят в гражданский оборот в середине марта.