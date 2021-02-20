Железноводск, Ставропольский край,
20 февраля 2021, 15:42 — REGNUM Covid-19 — болезнь, которая может вызывать осложнения: поражение лёгких, воспаление, нехватка кислорода, побочные эффекты от лекарств, стресс. Реабилитацией людей, выздоровевших от новой болезни, проводится в санаториях КМВ и Карачаево-Черкесском лечебно-реабилитационном центре, который по своей функциональности больше похож на санаторий, чем на больницу. С этой целью были перепрофилированы отделения и приобретено специальное оборудование.
Криокапсула — физиотерапевтическая процедура, основанная на кратковременном контакте кожи с охлаждённым до -160 градусов паров жидкого азота
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Процедура магнитотурботрон входит в список пост-ковидной реабилитации пациентов в санатории «СПА-Плаза»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Процедура магнитотурботрон входит в список пост-ковидной реабилитации пациентов в санатории «СПА-Плаза»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Процедура магнитотурботрон входит в список пост-ковидной реабилитации пациентов в санатории «СПА-Плаза»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Реабилитационные процедуры направлены на восстановление тех функций, которые пострадали от коронавирусной инфекции: восстановление ёмкости лёгких, сатурации лёгких кислородом, бронхолёгочной проходимости, силу мыщц и общего иммунитета.
Санаторий «СПА-Плаза»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Железноводск. Санаторий «СПА-Плаза»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Железноводск. Санаторий «СПА-Плаза»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Реабилитацию следует проводить вовремя. По словам Седы Лайпановой, главврача реабилитационного центра в КЧР, существует «реабилитационное окно» примерно в полтора месяца. Именно в этот период восстановление наиболее эффективно.
Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Пациенты принимают процедуру магнитотерапии
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Пациенты принимают процедуру дарсонвализации (электротерапия низкими токами)
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией
Антон Подгайко © ИА REGNUM
В реабилитационном центре и санаториях внедрены новые физиотерапевтические технологии, предлагаются различные виды ванн, массажей и гидромассажей, соляная пещера, магнитная терапия и воздействия малыми токами.
Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Пациенты принимают процедуру «лазерная тромбоскопия»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Пациенты принимают процедуру ингаляции
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Пациенты принимают процедуру «соляная пещера»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Санатории КавМинВод способны принять на реабилитацию порядка 3000 пациентов в месяц.
Читайте ранее в этом сюжете:
«Бесстыжие ванны» на горе Машук: искали нефть, нашли сероводород