20 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Железноводск, Ставропольский край, , 15:42 — REGNUM Covid-19 — болезнь, которая может вызывать осложнения: поражение лёгких, воспаление, нехватка кислорода, побочные эффекты от лекарств, стресс. Реабилитацией людей, выздоровевших от новой болезни, проводится в санаториях КМВ и Карачаево-Черкесском лечебно-реабилитационном центре, который по своей функциональности больше похож на санаторий, чем на больницу. С этой целью были перепрофилированы отделения и приобретено специальное оборудование.

Криокапсула — физиотерапевтическая процедура, основанная на кратковременном контакте кожи с охлаждённым до -160 градусов паров жидкого азота Антон Подгайко © ИА REGNUM

Процедура магнитотурботрон входит в список пост-ковидной реабилитации пациентов в санатории «СПА-Плаза» Антон Подгайко © ИА REGNUM Процедура магнитотурботрон входит в список пост-ковидной реабилитации пациентов в санатории «СПА-Плаза» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Процедура магнитотурботрон входит в список пост-ковидной реабилитации пациентов в санатории «СПА-Плаза» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Реабилитационные процедуры направлены на восстановление тех функций, которые пострадали от коронавирусной инфекции: восстановление ёмкости лёгких, сатурации лёгких кислородом, бронхолёгочной проходимости, силу мыщц и общего иммунитета.

Санаторий «СПА-Плаза» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Железноводск. Санаторий «СПА-Плаза» Антон Подгайко © ИА REGNUM Железноводск. Санаторий «СПА-Плаза» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Реабилитацию следует проводить вовремя. По словам Седы Лайпановой, главврача реабилитационного центра в КЧР, существует «реабилитационное окно» примерно в полтора месяца. Именно в этот период восстановление наиболее эффективно.

Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией Антон Подгайко © ИА REGNUM

Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией Антон Подгайко © ИА REGNUM

Пациенты принимают процедуру магнитотерапии Антон Подгайко © ИА REGNUM Пациенты принимают процедуру дарсонвализации (электротерапия низкими токами) Антон Подгайко © ИА REGNUM

Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией Антон Подгайко © ИА REGNUM Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией Антон Подгайко © ИА REGNUM

В реабилитационном центре и санаториях внедрены новые физиотерапевтические технологии, предлагаются различные виды ванн, массажей и гидромассажей, соляная пещера, магнитная терапия и воздействия малыми токами.

Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией Антон Подгайко © ИА REGNUM

Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией Антон Подгайко © ИА REGNUM Реабилитационный центр для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией Антон Подгайко © ИА REGNUM

Пациенты принимают процедуру «лазерная тромбоскопия» Антон Подгайко © ИА REGNUM Пациенты принимают процедуру ингаляции Антон Подгайко © ИА REGNUM

Пациенты принимают процедуру «соляная пещера» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Санатории КавМинВод способны принять на реабилитацию порядка 3000 пациентов в месяц.

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