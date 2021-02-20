п. Парголово, , 15:49 — REGNUM В поселке Парголово на севере Петербурга мигрант-нелегал из азиатской республики СНГ напугал жителей многоквартирного дома, выстрелив из ружья, а затем разгуливая с оружием по этажам. Оружие он незаконно взял из сейфа хозяина квартиры, в которой делал ремонт. Об этом происшествии 20 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 19 февраля в одном из многоквартирных домов на Приозерском шоссе посёлка Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Около 21 часа в полицию поступило сообщение от взволнованных жильцов, которые рассказали, что в доме слышны звуки выстрелов, а по лестничной клетке ходит мужчина с ружьем.

На место прибыли сотрудники полиции и обезвредили гражданина. Хулиганом оказался 31-летний мигрант, который незаконно находился на территории России. Он выполнял ремонтные работы в одной из квартир, где нашел оружейный сейф, вскрыл его и нашел там охотничье ружье хозяина квартиры.

«После этого из любопытства сделал два выстрела дробью в ванной комнате в потолок и вышел на лестничную клетку. Шумом хулиган и напугал соседей. В результате инцидента никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.

Мужчину доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.