Новосибирск, , 15:39 — REGNUM Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения директору строительной организации, давшего взятку главе одного из муниципальных учреждений города. Об этом сообщается на сайте суда.

«Рассмотрено ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Ш. , — говорится в сообщении. — Постановлением суда от 20 февраля избрана обвиняемому Сергею Ш., мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 16 апреля 2021 года. Постановление не вступило в законную силу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, следователи возбудили уголовное дело в отношении директора строительной организации, давшего взятку директору муниципального учреждения Новосибирска «Управление капитального строительства».

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