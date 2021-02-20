Уфа, , 15:51 — REGNUM Предпринимателя обвинили в нарушении требований охраны труда, в результате чего погиб рабочий в Башкирии. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По предварительной версии, в Татышлинском районе предприниматель организовал заготовку леса и привлек к этой деятельности рабочих. Следователи считают, что фигурант уголовного дела не оформил с рабочими трудовых отношений, не провел их обучение и проверку знаний по безопасным методам и приемам работ. В результате во время валки леса на рабочего упало дерево: мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения охраны труда. Свою вину фигурант уголовного дела не признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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