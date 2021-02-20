Элиста, , 15:34 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрирован один летальный исход среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 20 февраля.

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Общее число жертв коронавируса в Калмыкии достигло 288 человек.

ИА REGNUM напоминает, что коронавирусом с начала пандемии заразились 18,7 тыс. жителей республики, выписаны с выздоровлением почти 17,6 тыс. человек.

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