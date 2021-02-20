Москва, , 15:30 — REGNUM Власти Москвы ждут открытия границ для работы туристической отрасли. Об этом 20 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

По его словам, туристическая отрасль столицы очень пострадала, и выдержать удар пандемии ей помог лишь внутренний туризм — 13 млн гостей из других регионов страны.

«Сейчас COVID-19 понемногу отступает, ждём открытия границ», — написал мэр.

По словам Собянина, для поддержки отрасли в Москве запустили конкурс на лучшие инновационные туристические проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства Москвы по итогам 2020 года составил 105,1%.

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