Москва, 20 февраля 2021, 15:30 — REGNUM Власти Москвы ждут открытия границ для работы туристической отрасли. Об этом 20 февраля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
По его словам, туристическая отрасль столицы очень пострадала, и выдержать удар пандемии ей помог лишь внутренний туризм — 13 млн гостей из других регионов страны.
«Сейчас COVID-19 понемногу отступает, ждём открытия границ», — написал мэр.
По словам Собянина, для поддержки отрасли в Москве запустили конкурс на лучшие инновационные туристические проекты.
Как сообщало ИА REGNUM, индекс промышленного производства Москвы по итогам 2020 года составил 105,1%.
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