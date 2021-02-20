Элиста, , 15:27 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб 20 января. Для сравнения: днём ранее было выявлено 50 носителей инфекции.

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В настоящее время в госпиталях лечение получают 614 пациентов с COVID-19, из них в тяжёлом состоянии находятся 24 человека. На самоизоляции остаются 4 тыс. 23 жителя республики.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 18 тыс. 706 человек, выздоровели 17 тыс. 596 заразившихся.

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