Киев, , 15:36 — REGNUM Санкции в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его окружения — это новый формат политики президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 февраля в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что санкции вызваны, прежде всего, жёсткой личной позицией Зеленского.

«Я бы даже сказал, что это уже вполне конкретные проявления нового формата политики президента. Политики жёсткой, бескомпромиссной, государственно-ориентированной», — подчеркнул Подоляк.

Советник отметил, что Зеленский считает недопустимым «играть в чужой команде», а также «баловаться в терроризм» и ломать страну.

«Президент не видит смысла идти на какие-либо компромиссы или договоренности как это бесконечно делал его предшественник, сажая за игровой стол того же Медведчука», — сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении Медведчука и его окружения вызывают беспокойство, а также не исключил очередной агрессии Украины в отношении жителей Юго-Востока страны.

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