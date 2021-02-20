Москва, , 15:32 — REGNUM Скандал, произошедший в одном из отделений «Укропочты» в Кривом Роге, где сотрудница отказалась разговаривать с клиенткой на украинском языке, вызвал спор между пользователями интернета. Граждане выразили свою точку зрения 20 февраля в социальной сети Facebook.

«Респект сотруднице!», — написала Полина Л.

Многие пользователи одобрили решение сотрудницы украинской почты. Они уверены, что она имеет полное право разговаривать на том языке, на каком ей удобно это делать.

«Обратите внимания. Русскоговорящие не цепляются. Обычно укроговорящие создают прецеденты для скандалов», — считает Сергей У.

Тем не менее, ряд комментаторов пришли к выводу, что сотрудница всё-таки была неправа и повела себя непрофессионально, отказавшись разговаривать на украинском языке.

«Если подойти к вопросу объективно сотрудница вела себя непрофессионально. И коль сделали замечание, обязана была перейти на украинский язык», — поделилась своим мнением Галина В.

Нашлись и те, кто считает, что причина такого конфликта кроется в современной политике Украины, которая направлена на создание напряжённости в обществе, чтобы скрыть экономическую катастрофу.

«Правильно. Люди говорят на языке, на котором им комфортно. Главное, чтобы они понимали друг друга и уважали. Такой глупости нет ни в одной стране мира. Свою несостоятельность горе политики прячут за языком и религией», — пишет Marina S.

Напомним, 19 февраля украинское издание УНИАН опубликовало материал о том, что в одном из отделений «Укрпочты» в Кривом Роге разгорелся скандал из-за отказа сотрудницы говорить на украинском языке.